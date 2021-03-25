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Dünya

Nijer'de silahlı saldırı: 11 ölü

Nijer'in Burkina Faso sınırındaki 2 köye düzenlenen silahlı saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi.

AA25 Mart 2021 Perşembe 23:31 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 23:31
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Anzourou bölgesindeki Zibane ve Gabado köyleri motosikletli silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Olayda 11 kişi hayatını kaybederken, saldırıyı üstlenen olmadı.

Nijer'de son 10 günde düzenlenen 3 saldırıda 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Tillaberi bölgesine 21 Mart'ta düzenlenen saldırıda 137 kişi, yine aynı bölgeye 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

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