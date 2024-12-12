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Dünya

Nijerya: 129 binden fazla terörist teslim oldu

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, son 5 ayda 129 binden fazla teröristin askerlere teslim olduğu bildirildi.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Nijerya: 129 binden fazla terörist teslim oldu
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Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 18. Afrika Güvenlik İzleme Konferansı'na katıldı.

Musa, burada yaptığı açıklamada, son zamanlarda terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda başarıların kaydedildiğini belirtti.

ARALARINDA KADINLAR VE ÇOCUKLARDA VAR

Ülkede 10 Temmuz-9 Aralık'ta 129 bin 419 teröristin askerlere teslim olduğunu kaydeden Musa, bunların arasında çocuklar ve kadınların da olduğunu söyledi.

Musa, terörle mücadelede kaydedilen başarının Nijerya'da sosyoekonomik kalkınmayı desteklediğini ve giderek daha barışçıl bir topluma doğru ilerlemeyi sağladığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

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