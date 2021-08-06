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Dünya

Nijerya ile Kore arasında 13 milyon dolarlık e-yönetişim mutabakatı

Batı Afrika ülkesi Nijerya ile Kore, e-yönetişim konusunda 13 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 06:49 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 06:49
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Nijerya Haber Ajansının haberine göre, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı, Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) ile ülkenin e-yönetişiminin geliştirilmesi konusunda anlaşma yaptı.

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin e-yönetişim projesinin ilk aşamasının 2019'da tamamlandığını, Kore ile yapılan bu anlaşmanın ikinci aşama için yardımcı olacağını belirtti.

Pantami, bu anlaşmayla özellikle kamu kurumlarının faaliyetleri ve süreçlerinin tam olarak dijitalleştirileceğini ifade etti.

KOICA Nijerya Direktörü Woochan Chang da anlaşmayla Nijerya'da dijital dönüşüme destek olmanın amaçlandığını söyledi.

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