Nijerya Lassa salgını Ocak'tan bu yana 158 can aldı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 24 eyalette salgının yayıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında 782 Lassa ateşi vakası tespit edildiği kaydedilen açıklamada, 158 kişinin salgından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, virüse yakalananların çoğunun 21-30 yaşlarında ve kadın olduğu aktarıldı.

Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

- Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.