AA 12 Mayıs 2020 Salı 07:29 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 07:29

Kovid-19 Başkanlık Görev Gücü Başkanı Boss Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Madagaskar'da üretilen ilacı ithal ederek deneyeceklerini söyledi.

Mustafa, "Madagaskar, birçok ülkeye ilaç gönderdi ve biz de bu ilacı test ederek deneyeceğiz." dedi.

Nijerya'da Kovid-19 salgınının durdurulması için gerekli adımları attıklarını belirten Mustafa, "Salgının durdurulması için farklı tedaviler söz konusu ve bunları deneyeceğiz." şeklinde konuştu.

Nijerya'dan başka Senegal, Tanzanya, Nijer ve Ekvator Ginesi, Madagaskar'dan ilaç ithal eden ülkeler arasında yer aldı.