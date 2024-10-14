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Dünya

Nijerya Milli Takımı, Libya'daki havalimanında mahsur kaldı

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saattir mahsur durumda olduğu belirtildi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı, Libya'daki havalimanında mahsur kaldı
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Ibrık Havalimanı yetkililerinden Celal Muheşhiş basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini kaydetti.

Nijerya Milli Takımı'nın hala Ibrık Havalimanında olduğunu aktaran Muheşhiş, Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönme kararı aldığını belirtti.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edildi.

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