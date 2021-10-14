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Dünya

Nijerya ordusu, terör örgütü ISWAP'ın elebaşı Barnawi'nin ölümünü doğruladı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan terör örgütü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) elebaşı Ebu Musab el-Barnawi'nin öldüğünü doğruladı.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 18:56 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:57
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Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, başkent Abuja'da yaptığı açıklamada, Barnawi'nin ölüm haberinin doğru olduğunu söyledi.

Barnawi'nin ölümüne dair ayrıntı vermeyen İrabor, "Ebu Musab'ın öldüğünü size kesin olarak teyit edebilirim. Bu kadar basit. Öldü ve ölü olarak kalacak." dedi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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