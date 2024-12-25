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Dünya

Nijerya ordusu, teröristlere karşı düzenlediği hava operasyonunda 'yanlışlıkla' sivilleri hedef aldı

Nijerya ordusunun Sokoto eyaletinde teröristlere karşı düzenlediği hava operasyonunda 'yanlışlıkla' 10 sivil hayatını kaybettiği bildirildi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
Nijerya ordusu, teröristlere karşı düzenlediği hava operasyonunda 'yanlışlıkla' sivilleri hedef aldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Sokoto eyaletinde, yeni ortaya çıktığı belirtilen terör örgütü Lakurawa'ya karşı bir hava operasyonu düzenledi.

Operasyonda "yanlışlıkla" 10 sivil öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

"MASUM VE BARIŞSEVER İNSANLARDI"

Sokoto eyaletine bağlı Silame Bölge Başkanı Abubakar Muhammad Daftarana, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek, "Bombalar toplulukların üzerine düşmeye başladığında, köylüler huzur içinde oturuyorlardı. Hiçbir suç kaydı olmayan masum ve barışsever insanlardı." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

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