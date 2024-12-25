Nijerya ordusu, teröristlere karşı düzenlediği hava operasyonunda 'yanlışlıkla' sivilleri hedef aldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Sokoto eyaletinde, yeni ortaya çıktığı belirtilen terör örgütü Lakurawa'ya karşı bir hava operasyonu düzenledi.

Operasyonda "yanlışlıkla" 10 sivil öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sokoto eyaletine bağlı Silame Bölge Başkanı Abubakar Muhammad Daftarana, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek, "Bombalar toplulukların üzerine düşmeye başladığında, köylüler huzur içinde oturuyorlardı. Hiçbir suç kaydı olmayan masum ve barışsever insanlardı." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.