28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  • Nijerya ordusundan Borno'da büyük operasyon: 38 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya ordusundan Borno'da büyük operasyon: 38 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusunun Borno eyaletinde yürüttüğü “Hadin Kai Operasyonu” kapsamında, Boko Haram ve ISWAP terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 38 terörist etkisiz hale getirildi.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 22:04
Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno'ya bağlı Madaragrau bölgesinde Boko Haram ve DEAŞ terör örgütünün Batı Afrika kolu ISWAP'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonda 38 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Operasyonda yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Uba, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

