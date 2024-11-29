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Dünya

Nijerya ve Fransa ekonominin kilit sektörlerini geliştirmek için 300 milyon avroluk kalkınma ortaklığı imzaladı

Nijerya ve Fransa arasında güvenlik, sağlık, ulaşım, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım gibi ekonominin kilit sektörlerini geliştirmek üzere 300 milyon avroluk bir kalkınma ortaklığına imza atıldı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Nijerya ve Fransa ekonominin kilit sektörlerini geliştirmek için 300 milyon avroluk kalkınma ortaklığı imzaladı
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Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasında kalkınma ortaklığı konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya, Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun ile Fransa Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanı Antoine Armand imza attı.

'MALİ DESTEĞİN ÖTESİNDE'

Bakan Edun, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu ortaklığın mali desteğin ötesine geçtiğini belirtti.

Edun anlaşmanın, kalkınmayı teşvik eden ve sağlam, sürdürülebilir sistemler inşa etmekle ilgili olduğunu bunun yanı sıra uluslararası ortakların Nijerya'nın ekonomik reformlarının ilerlemesine olan güvenini yansıttığını ifade etti.

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