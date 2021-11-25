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Dünya

Nijerya, yakıt sübvansiyonlarının yerine yılda 5,8 milyar dolar dağıtmayı planlıyor

Nijerya hükümeti, yakıt indirimlerini ikame etmek amacıyla yılda yoksullara 5,8 milyar dolar dağıtmayı planlandığını bildirdi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 07:09 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 07:10
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Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, yaptığı açıklamada, hükümetin yakıt sübvansiyonunu kaldıracağını ve onun yerine yoksullara aylık 12 dolar (5 bin naira) ulaşım hibesi koyacağını belirtti.

Ahmed, ülkedeki yakıt sübvansiyonlarının sona erdiğinde Temmuz ayından itibaren 40 milyon kişiye vereceği paranın yılda 5,8 milyar dolara mal olacağını kaydetti.

Akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılmasından sonra mevcut kaynakların yararlanıcı sayısını belirleyeceğini söyleyen Ahmed, "Petrol sektöründeki sübvansiyon rejimi sürdürülemez ve ekonomik olarak samimiyetsiz." dedi.

Ahmed, yeni bir petrol yasasının hükümetin piyasa güçlerinin benzin fiyatlarını belirlemesine izin vermeye zorladığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, petrol ürünlerine sübvansiyon ödenmesi için yılda trilyonlarca naira harcıyor. Hükümeti, petrol piyasanda belirlenen fiyatlar lehine tekrar tekrar sübvansiyon ödemesini kesmeye çalıştı.

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