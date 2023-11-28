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Dünya

Nijerya'da 1 milyar dolarlık kalkınma kredisi

Nijerya kabinesi 1 milyar dolarlık Afrika Kalkınma Bankası kredisini onayladı.

AA28 Kasım 2023 Salı 02:07 - Güncelleme:
Nijerya'da 1 milyar dolarlık kalkınma kredisi
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Nijerya Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun, kabinenin, bütçe finansmanını desteklemek için Afrika Kalkınma Bankasından (AfDB) alınacak 1 milyar dolarlık imtiyazlı krediyi onayladığını bildirdi.

Edun, Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen ikinci Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AfDB kredisinin, sekiz yıl ertelemeli 25 yıl için yüzde 4,2 faiz oranıyla kullanılacağını belirtti.

Kabinenin, bütçenin finansmanını desteklemek ve döviz arzını iyileştirmek için AfDB'den alınacak 1 milyar dolarlık imtiyazlı krediyi onayladığını ifade eden Edun, şunları kaydetti:

"AfDB'den alınacak 1 milyar dolarlık kredi, devam eden ekonomik reformlar için bir bütçe destek fonudur. Enerji sektöründeki hükümet programlarını ve mali politika reformlarını desteklemek içindir."

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, 29 Mayıs'ta, petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairadan (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatı, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu durum, ülkede hayat pahalılığına yol açmıştı.

Tinubu'nun sübvansiyon kararı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan çift haneli enflasyonu daha da kötüleştirmiş, hayat pahalılığıyla boğuşan halkın öfke ve hayal kırıklığını artırmıştı.

  • Nijerya kabinesi
  • Afrika Kalkınma Bankası kredisi
  • 1 milyar dolar

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