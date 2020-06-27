İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
Dünya

Nijerya'da 109 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Delta eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 109 kişi yakalandı.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 18:30 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:30
ABONE OL

Delta Emniyet Müdürü Mohammed Hafiz Inuwa, basına yaptığı açıklamada, son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Inuwa, operasyonlarda 109 çete üyesinin yakalandığını ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan - temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kazada kolu koptu! Ekipler saniyelerle yarıştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.