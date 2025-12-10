Nijerya'da 11 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Sokoto eyaletinin Sabon Birnin bölgesine bağlı Kurawa köyünde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 11 çete üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığı ifade edildi.
Operasyonda, çetelerin sığınaklarının imha edildiği aktarılan açıklamada, silahların ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.FİDYE İÇİN KAÇIRMA OLAYLARINA SIKÇA YAŞANIYOR
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.