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Dünya

Nijerya'da 12 kaçak petrol rafinerisi ordu tarafından imha edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesi için kullanılan 12 tesis imha edildi.

AA5 Eylül 2023 Salı 00:39 - Güncelleme:
Nijerya'da 12 kaçak petrol rafinerisi ordu tarafından imha edildi
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Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki petrol bölgesinde "Delta Safe" operasyonunun sürdüğünü belirtti.

Operasyonda 12 kaçak rafinerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Nwachukwu, 60 ham petrol fırını, 14 petrol deposu, çalıntı ham petrol yüklü 6 ahşap tekne ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada bulunuyor.

Petrol yataklarının yer aldığı Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

  • Nijerya Petrol
  • Yasa Dışı Rafineler
  • Ham Petrol İmha

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