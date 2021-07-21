Nijerya'da 136 mahkuma Kurban Bayramı dolayısıyla af çıktı

AA 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:41

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 136 mahkum için af kararı çıkarıldığını belirtti.

Ganduje, affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini ifade etti.

Serbest bırakılan mahkumlara, toplumda iyi birer vatandaş olma çağrısında bulunan Ganduje, affedilen mahkumlara evlerine dönmeleri için yol parası verildiğini söyledi.

Kano eyaletinde, mayıs ayında Ramazan Bayramı dolaysıyla 123 mahkum için af kararı çıkarılmıştı.