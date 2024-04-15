Nijerya'da 1680'den fazla öğrenci kaçırıldı

UNICEF Nijerya Temsilcisi Cristian Munduate, terör örgütü Boko Haram'ın 276 kız öğrenciyi kaçırmasının 10'uncu yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Nijerya'nın farklı eyaletlerinde son 10 yılda 70'ten fazla okula saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Munduate, bu saldırılarda 1680'den fazla öğrenci ve yaklaşık 60 okul personelinin kaçırıldığını kaydetti.

Saldırılarda 14 öğretmeninin yaşamını yitirdiğini aktaran Munduate, ülkedeki okullara yönelik devam eden saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Munduate, Nijerya'da birçok ilkokul ve ortaokulun güvenlik konusunda henüz küresel standartları karşılayamadığına dikkati çekerek, "Ülkede bulunan 66 bin okuldan sadece 17'si güvenli okul standardını yakalayabildi." dedi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Munduate, hükümeti, okul ortamını öğrenim için daha güvenli hale getirmek amacıyla, öğrencilerin toplu olarak kaçırılmasının temel nedenini bulmaya çağırdı.

- BOKO HARAM 2014'TE 276 KIZ ÖĞRENCİYİ KAÇIRMIŞTI



Terör örgütü Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını veya kaçmayı başardığını, 82'sinin 10 yıldır esaret atında olduğunu açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.