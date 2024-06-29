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Dünya

Nijerya'da 2 terör örgütüne operasyon! 2 bin 245 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusu, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda, üç ayda 2 bin 245 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 07:29 - Güncelleme:
Nijerya'da 2 terör örgütüne operasyon! 2 bin 245 terörist etkisiz hale getirildi
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, nisan-haziran döneminde ülkenin farklı eyaletlerinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 2 bin 245 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, fidye için rehin alınan 1993 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, teröristlere ait 2 bin 783 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.

Ülkede adam kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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