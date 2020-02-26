Nijerya'da 25 çocuk ve 6 hamile kadın tutsak evinden kurtarıldı

Cross River Eyaleti Emniyet Müdürü Nnamdi Omoni, yaptığı açıklamada, polisin, eyaletin başkenti Port Harcourt’ta bir hamile kadının kaybolması üzerine arama kurtarma operasyonu düzenlediğini belirtti.
Omoni, "Operasyon kapsamında 'bebek fabrikası' tespit ettik. Orada 25 çocuk ve 6 hamile kadını kurtardık." dedi.
Kurtarılanların çoğunun fidyeciler tarafından kaçırıldığını aktaran Omoni, hamile kadınların doğum yaptıktan sonra komşu ülkelerde ve başka eyaletlerde çocuklarının satıldığını kaydetti.
Omoni, olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini söyledi.
Ülkenin Lagos kentinde geçen sene bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 19 hamile kadın kurtarılmıştı.