Nijerya'da 2,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumundan (NDLEA) yapılan açıklamada, ordunun, aldığı istihbarat üzerine Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Boko Haram'a götürmek üzere bir depoda saklanan 2,5 ton ağırlığında 163 poşet uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.