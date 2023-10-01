İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Nijerya'da 250 bin doktora ihtiyacı var

Nijerya'da difteri salgınıyla mücadele edilirken, ülkenin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) standartlarını karşılaması için 250 bin doktora ihtiyacı duyduğu bildirildi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Nijerya'da 250 bin doktora ihtiyacı var
ABONE OL

Dünya Tabipler Birliği Nijerya Başkanı Dr. Osahon Enabulele, yaptığı açıklamada, ülkede difteri salgınıyla mücadele edilirken 100 binden az kayıtlı doktor bulunduğunu ve bu sayının doktor-hasta oranını karşılamak için "son derece yetersiz" olduğunu belirtti.

Nijerya'nın DSÖ'nün doktor-hasta oranını karşılamak için 250 binden fazla tıp doktoruna ihtiyacı olduğunu kaydeden Enabulele, "Uluslararası standartlara göre bir doktorun 600'den az hastaya bakması gerekirken Nijerya'da bir doktor 3 binden fazla hastaya bakıyor." dedi.

Enabule, Nijerya'nın iyi bir sağlık sistemine sahip olabilmesi için ülke liderlerinin bütçelerinin yüzde 15'ini sağlık hizmetlerine ayırma konusunda siyasi kararlılık göstermeleri gerektiğini vurguladı.

- NİJERYA'DA DİFTERİ SALGINI

Nijerya'da Aralık 2022'den bu yana 7 bin 202 difteri vakası tespit edildi ve şu ana kadar 453 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ, Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.