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Dünya

Nijerya'da 26 milyon kişi açlık tehlikesi altında

Nijerya Kızıl Haç Derneği, ülkede gıda güvensizliği nedeniyle yaklaşık 26 milyon kişinin açlık tehlikesi altında yaşadığını kaydetti.

AA22 Eylül 2024 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Nijerya'da 26 milyon kişi açlık tehlikesi altında
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Dernekten yapılan açıklamada, Nijerya'da yaklaşık 26 milyon kişinin gıda güvensizliği sebebiyle bir sonraki öğüne ulaşma konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Gıdaya erişimde en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlıların zorlandığı ifade edilen açıklamada, gıda yetersizliği nedeniyle binlerce çocuğun sağlık sorunuyla karşılaştığı vurgulandı.

Derneğin gıdaya erişimde en çok zorlanan 7 eyalete destek verdiği, yaklaşık 5 bin aileye gıda, ilaç, barınma ve bazı durumlarda ise gelir getirici işlerin yapılmasını sağlamak amacıyla nakdi yardım sağladığı açıklandı.

Ülkenin 11 eyaletinde gıda sorunu yaşandığı ve ülkede 26 milyon kişinin yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığı kaydedilen açıklamada, 7 eyalet dışındaki yerlere ulaşmak için çalışmaların genişletildiği aktarıldı.

Nijerya Kızıl Haç Derneği, çok sayıda insana ulaştıklarını, ancak yardımların yeterli olmadığını, ülkede insani bir felaketin yaşanmaması için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

  • Nijerya Kızıl Haç Derneği
  • Nijerya
  • açlık

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