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Dünya

Nijerya'da 32 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 32 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:31
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Güvenlik kaynaklarına göre, Zamfara eyaletine bağlı Bangu Gari bölgesinde polis noktasına saldırı gerçekleştirip bölgeden kaçan silahlı çetelere yönelik operasyonda 32 çete üyesi öldürüldü.

Eyalette geçen hafta silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 187 rehine kurtarılmıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan ettiği bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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