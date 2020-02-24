Nijerya'da 33 korsan yakalandı

AA 24 Şubat 2020 Pazartesi18:40 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 18:40

Ulusal basında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, Delta eyaleti açıklarında geçen hafta kaçırılan 10 denizciyi arama kurtarma çalışmaları kapsamında, korsanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 33 korsanın yakalandığını ve 3 tekne, silah ve mühimmatlara el konulduğunu kaydetti.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KÖRFEZİ



Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen sene aralık başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.



Geçen yıl temmuz ayında ise Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

