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Dünya

Nijerya'da 75 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'nın Ebonyi ve Cross River eyaletlerinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 75 kişi gözaltına alındı.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 00:43 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 00:44
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Ebonyi Eyaleti Polis Komiseri Aliyu Garba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Garba, çetelere ait 29 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Cross River Eyaleti Polis Komiseri Sikiru Akande, eyalette düzenlenen operasyonlarda 25 çete üyesinin yakalandığını aktararak, çok sayıda çete üyelerin yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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