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Dünya

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 147 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 147 kişi öldü.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 147 kişi hayatını kaybetti
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Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.

Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını söyledi.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

TOPLU MEZARA DEFNEDİLDİLER

Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ulusal basındaki haberlerde patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.

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