Nijerya'da alarm seviyesine geçildi! Baraj kapakları açılacak

NiMet Genel Müdürü Mansur Bako Matazu, yaptığı açıklamada, gelecek günlerde şiddetli yağışların olacağını ve barajların açılmasıyla daha fazla sel yaşanacağını belirtti.

Ülkede çoğu eyaletlerin sel etkisinin altında olduğunun altını çizen Matazu, "Nijerya Hidrolojik Hizmetler Ajansından aldığımız bilgilere göre daha fazla sel göreceğiz ve şimdi yağışlar kuzey merkez ve güney eyaletlerinde yoğunlaşıyor." dedi.

Matazu, bölgelerde güvenliği artırmak, can ve mal kayıplarını azaltmak için önleyici tedbirler alınması için halka da çağrıda bulundu.

Nijerya'da mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

