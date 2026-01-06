Nijerya'da askere pusu! 9 güvenlik görevlisi öldü

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno'da bulunan Maiduguri-Gubio kara yolunda döşenen mayının, askeri aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada 9 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyelerinin, Borno'da sık sık saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.