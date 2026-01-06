İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Nijerya'da askere pusu! 9 güvenlik görevlisi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 9 asker yaşamını yitirdi.

AA6 Ocak 2026 Salı 16:18 - Güncelleme:
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno'da bulunan Maiduguri-Gubio kara yolunda döşenen mayının, askeri aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada 9 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyelerinin, Borno'da sık sık saldırılar düzenlediği biliniyor.

ŞİDDET EYLEMLERİNDE ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

