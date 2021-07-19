Nijerya'da bayram kutlamaları yasaklandı

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:25 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:25

Kano Eyalet Komiseri Malam Muhammed Garba, yaptığı yazılı açıklamada, bayram namazının Kovid-19 tedbirlerine göre camilerde kılınacağını ancak her yıl yapılan geleneksel at yarışı olan "Hawan Daushe" kutlamalarının yapılmayacağını belirtti.

Bu kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında alındığını kaydeden Garba, halkın "evlerinde kalmaları" çağrısında bulundu.

Kaduna Eyaleti Zazzau Emiri Alhaji Ahmed Bamalli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı kutlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

- "Kırmızı alarm" ilan edilmişti

Nijerya'da tespit edilen Delta varyantı nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos, Oyo, Rivers, Kaduna, Plateau ve Kano eyaletlerinde "kırmızı alarm" ilan edilmişti.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da salgının başından bu yana 169 bin 532 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 699'u sağlığına kavuştu, 2 bin 127 kişi yaşamını yitirdi.