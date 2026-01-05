Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyelerinin Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji Pazarına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 50'ye çıktı.

Hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlenirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin yakalanması talimatını vererek, ülkenin kararlılığını test ettiklerini ve suç teşkil eden eylemlerinin tüm sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini vurguladı.

Tinubu, kaçırılan tüm kurbanların acilen kurtarılması için güvenlik birimlerine talimat verdi.

Silahlı çete üyeleri, 3 Ocak'ta Niger eyaletindeki bir pazara düzenledikleri saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırmış ve pazardaki gıda ürünlerini gasbetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.