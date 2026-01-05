İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0509
  • EURO
    50,3533
  • ALTIN
    6110
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi
Dünya

Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 07:46 - Güncelleme:
Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi
ABONE OL

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyelerinin Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji Pazarına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 50'ye çıktı.

Hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlenirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin yakalanması talimatını vererek, ülkenin kararlılığını test ettiklerini ve suç teşkil eden eylemlerinin tüm sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini vurguladı.

Tinubu, kaçırılan tüm kurbanların acilen kurtarılması için güvenlik birimlerine talimat verdi.

Silahlı çete üyeleri, 3 Ocak'ta Niger eyaletindeki bir pazara düzenledikleri saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırmış ve pazardaki gıda ürünlerini gasbetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.