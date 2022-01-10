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Dünya

Nijerya'da bir yılda 102 kişi Lassa ateşinden öldü

Hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle Nijerya'da bir yılda 102 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:10
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgının 28 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 674 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

- NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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