İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2021 Salı / 7 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4283
  • EURO
    9,9657
  • ALTIN
    485.701
  • BIST100
    1438.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da Boko Haram davası başladı: 400 kişi hakim karşısına çıkacak
Dünya

Nijerya'da Boko Haram davası başladı: 400 kişi hakim karşısına çıkacak

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan 400 terör örgütü Boko Haram üyesinin, başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yargılanacağı bildirildi.

AA14 Eylül 2021 Salı 01:46 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 01:46
ABONE OL

Yargıç Anwuli Chikere, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 400 teröristin, ülkenin farklı cezaevlerinde bulunduğunu belirtti.

Chikere, yakalanan bu teröristlerin, 17 Eylül'de, Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yargılanacağını aktardı.

Nijerya'da, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.