Nijerya'da Boko Haram saldırılarına devam ediyor: 10 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Marte bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 asker ve 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.