İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2394
  • EURO
    37,5047
  • ALTIN
    2870.43
  • BIST100
    9132.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da Boko Haram saldırılarına devam ediyor: 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırılarına devam ediyor: 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
Nijerya'da Boko Haram saldırılarına devam ediyor: 10 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Marte bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 asker ve 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.