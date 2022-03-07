Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne operasyon: 17 ölü

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 18:17

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno Eyalet Ordu Komutanı Christopher Musa, yaptığı açıklamada, teröristlerin, eyaletin Damasak bölgesindeki askeri noktaya saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Musa, bu olayın ardından ordu ile Boko Haram üyelerinin arasında çıkan çatışmada 17 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Ordunun 3 Boko Haram üyesini yakaladığını aktaran Musa, teröristlere ait silah, motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.