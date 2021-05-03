İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mayıs 2021 Pazartesi / 21 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2798
  • EURO
    9,9582
  • ALTIN
    470.423
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da Boko Haram yine saldırı düzenledi: 8 ölü
Dünya

Nijerya'da Boko Haram yine saldırı düzenledi: 8 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:46 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:46
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Ajiri bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri asker 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.