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Dünya

Nijerya'da Boko Haram'a operasyon! 11 üye öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Nijerya'da Boko Haram'a operasyon! 11 üye öldürüldü
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Nijerya'nın Çad Gölü bölgesindeki isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletindeki Timbuktu bölgesi ve Sambisa ormanında Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonlarda 11 teröristin öldürüldüğünü, teröristlere ait 25 kampın imha edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

  • Boko Haram
  • terör operasyonu
  • Borno eyaleti

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