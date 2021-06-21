Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 20 ölü

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:35

Ordu Sözcü Onyema Nwachukwu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Lambom ormanında Boko Haram'a karşı hava ve karadan operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Nwachukwu, örgütün sığınaklarının da tahrip edildiğini, ayrıca örgüte ait 3 uçaksavar, silahlar, araçlar ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.