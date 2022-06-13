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Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evlerine döndü.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 23:36 - Güncelleme:
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Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, eyalette teröristlere karşı mücadelede büyük başarı kaydedildiğini ve bölgelerde güvenliğin sağlandığını belirtti.

Zulum, saldırılardan kaçan 2 bin 500 ailenin evlerine geri döndüğünü kaydetti.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

  • nijerya
  • boko haram
  • Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum

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