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Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 11 çiftçi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 11 çiftçi hayatını kaybetti.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 11 çiftçi hayatını kaybetti
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Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Zabarmari bölgesinde tarlaya giden çiftçiler, Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Boko Haram üyelerinin Kasım 2020'de Borno eyaletinin Zabarmari bölgesinde çiftçilere düzenlediği saldırıda 70'ten fazla kişi ölmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

  • Borno saldırısı
  • Boko Haram saldırısı
  • çiftçi ölümleri

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