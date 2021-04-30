AA 30 Nisan 2021 Cuma 23:10 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 23:11

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Guma bölgesindeki TyoughAtee ve Tse Tugh köylerine gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene'den henüz saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 24 Nisan'da düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.