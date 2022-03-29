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Dünya

Nijerya'da bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, yolcu trenine düzenlenen bombalı saldırının ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA29 Mart 2022 Salı 23:50 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 00:05
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Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, dün Kaduna eyaletinin Rigasa Tren İstasyonu'nda bombalı saldırının yaşandığını belirtti.

Saldırı sırasında trende 362 yolcu bulunduğunu aktaran Aruwan, "Olayın ardından 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 26 kişi yaralandı. Birçok kişiden haber alınamadı." ifadesini kullandı.

Aruwan, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini dile getirerek, saldırı kurbanlarının yakınlarından Kaduna Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı ile iletişime geçmelerini istedi.

- Olay

Silahlı kişiler, dün akşam Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından başkent Abuja-Kaduna seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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