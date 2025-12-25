İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,85
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da camide intihar saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Nijerya'da camide intihar saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde dün bir camide düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
Nijerya'da camide intihar saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, dün eyaletin Gambarou bölgesinde bulunan merkez camide akşam namazı için toplanan cemaate yönelik düzenlenen intihar saldırısındaki ölü ve yaralı sayısını açıkladı.

Daso, 5 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını aktaran Daso, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede terör örgütü Boko Haram benzer saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

  • Nijerya Borno saldırı
  • Camide intihar saldırısı
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.