İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Nisan 2021 Perşembe / 26 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1513
  • EURO
    9,7435
  • ALTIN
    455.32
  • BIST100
    1417.89
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da çatışma! 8 asker hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da çatışma! 8 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 00:08 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:08
ABONE OL

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, eyaletin Konshisha bölgesinde kimliği belirsiz silahlı saldırganlar askerleri hedef aldı.

Saldırıda 8 asker hayatını kaybederken, bölgede bulunan çok sayıda sivil yaralandı.

Benue Eyaleti Valisi Samuel Ortom, yaptığı açıklamada, 2 askerden haber alınamadığını, bölgeye ilave asker sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlere göre, saldırının ardından düzenlenen operasyonda 12 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.