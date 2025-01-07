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Dünya

Nijerya'da çete üyeleri 46 kişiyi kaçırdı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri, fidye için 46 kişiyi kaçırdı. Öte yandan ülkede geçen ay düzenlenen saldırıda 40'ı kadın 43 kişi fidye için kaçırılmıştı.

AA7 Ocak 2025 Salı 17:38 - Güncelleme:
Nijerya'da çete üyeleri 46 kişiyi kaçırdı
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Gana Yerel Bölge Başkanı Alhaji Garba Haure, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Gana kasabasına gelen motosikletli silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Haure, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve saldırganların 46 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

GEÇEN AY 43 KİŞİ FİDYE İÇİN KAÇIRILMIŞTI

Zamfara eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Son olarak eyaletin Kakidawa kasabasına geçen ay düzenlenen saldırıda 40'ı kadın 43 kişiyi fidye için kaçırmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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