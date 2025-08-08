İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6884
  • EURO
    47,4847
  • ALTIN
    4438.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Nijerya'da çete üyelerine operasyon: 30 ölü

Nijerya ordusunun, Zamfara eyaletinde düzenlediği hava operasyonunda 30 çete üyesi öldürüldü.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 09:01 - Güncelleme:
Nijerya'da çete üyelerine operasyon: 30 ölü
ABONE OL

Ülkede yürütülen Fansan Yamma Operasyonu Sözcüsü David Adewusi, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Adewusi, operasyonda 30 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

  • Nijerya ordusu
  • hava operasyonu
  • Zamfara çeteleri

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.