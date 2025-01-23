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Dünya

Nijerya'da çete üyelerine operasyon! 32 kişi öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 32 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Nijerya'da çete üyelerine operasyon! 32 kişi öldürüldü
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun, "Fansan Yamma" operasyonu kapsamında 20-21 Ocak'ta silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda aralarında bir çetenin elebaşı yardımcısı Aminu Kanawa'nın da bulunduğu 32 zanlının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda onlarca çete üyesinin yaralı kaçtığını bildiren Buba, şüphelilerin sığındığı kampların imha edildiğini söyledi.

ISWAP'IN SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYALAR

Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkenin kuzeybatısı, son yıllarda silahlı grupların artan saldırılarının odağı haline geldi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) verilerine göre, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasındaki saldırılarda yaklaşık 615 bin kişi hayatını kaybetti. Kuzeybatı, 200 binden fazla ölümle en fazla can kaybının yaşandığı bölge oldu.

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