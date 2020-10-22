Nijerya'da cezaevinden onlarca mahkum firar etti

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:09

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi'ne (SARS) karşı devam eden protesto gösterileri sırasında Ondo eyaletinde silahlı kişilerin bastığı cezaevinden 60 mahkum kaçtı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, protesto sırasında eyaletin Okitipupa bölgesine gelen kimliği belirlenemeyen kişiler cezaevi ve bazı kamu binalarını ateşe verdi.

Cezaevindeki olayları sırasında yaklaşık 60 mahkum firar etti.

Ondo Eyaleti emniyet yetkilileri olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, şimdiye kadar 3 silahlı kişinin yakalandığını bildirdi.

Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Edo ve Lagos eyaletlerinde iki gün önce protesto sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.



Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Uluslararası Af Örgütü'ne göre, devam eden protestolarda şimdiye kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.



