Nijerya´da çiftçilere silahlı saldırdı: 18 ölü

Olay, Nijerya´nın Katsina eyaletinde bulunan Yar-Gamji köyünde meydana geldi. Yerel medya, silahlı saldırganların, çiftçilere saldırdığını; saldırıda 18 çiftçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Katsina Eyaleti Valisi Aminu Masari´nin, çiftçilerden son zamanlarda gelen şikâyetler üzerine, "İnsanları ve kamu malını korumak bizim görevimiz. Ancak yaşananlar ortada. Elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanı ile bu güvenlik sorunlarını masaya yatıracağız" dediği belirtildi.

Yerel medya, saldırganların arandığını; saldırıya dair geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.