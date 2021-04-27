İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2779
  • EURO
    10,0129
  • ALTIN
    473.828
  • BIST100
    1374
Dünya

Nijerya'da dehşet: 9 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti.

AA27 Nisan 2021 Salı 07:22 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 07:22
ABONE OL

Anambra Polis Sözcüsü Tochukwu Ikenga, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Ukpomachi köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Ikenga, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ikenga, bölgedeki olayların kontrol altında alındığını söyledi.

Ayrıca, bölgede yaşanan şiddet olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bölge zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.