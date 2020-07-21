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Dünya

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Nijerya'da bir düğüne motosikletli silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

IHA21 Temmuz 2020 Salı 12:10 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:10
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Nijerya’da Kaduna eyaletindeki düğün sırasında silahlı motosikletli bir grup davetlilere saldırdı. Saldırıda, 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eyalet yetkilisi Bege Katuka Ayuba, "Silahlı kişiler düğüne katılanlardan 18 kişiyi öldürdü. Çoğu genç erkek olmak üzere 30 kişiyi de yaraladı. Yerel kaynaklar yaralıların sayısının daha fazla olabileceğini ifade etti.

Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Jalinge ise, "Saldırıda 15 kişi olay yerinde, 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetti” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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